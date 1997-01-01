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Рахматуллин Ренат Рашидович

Рахматуллин Ренат Рашидович

6.9 Рейтинг
1 Отзывов
Спорт, Борьба самбо
Стаж 9 лет
Адреса
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Секция самбо в СК "Самбист":
Хабаровск, Индустриальный, ул. Строительная, 24Ф
  • +7 (924) 918-26-18
ОФП в ДЮСШ "Самбо 90":
Хабаровск, Краснофлотский, пер. Матросский, 3А
  • +7 (4212) 429-152
  • +7 (4212) 376-469
  • +7 (4212) 376-470
Информация о преподавателе

Звание

  • Мастер спорта России по самбо

Образование

  • Образование высшее

Курсы повышения квалификации

  • Нет информации

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Нет информации
1 отзыв

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