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Разумов Алексей Александрович

Разумов Алексей Александрович

7.5 Рейтинг
0 Отзывов
Музыка, Ударные инструменты
Стаж 11 лет
Адреса
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Секция "Музыкальный инструмент" в ДМШ №1:
Хабаровск, Центральный, ул. Гоголя, 25
  • +7 (4212) 304-576
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • ХККИ СБ (преп., артист оркестра)
  • ДВ государственная академия искусств г. Владивосток (артист оркестра, ансамбля, преподаватель)

Курсы повышения квалификации

  • 2012, февраль (№4) Колледж искусств (оркестровые инструменты)

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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