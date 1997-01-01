Реброва Татьяна Игнатьевна
Педагог по классу фортепиано. Педагог факультатива "Музыкальная карусель". Педагог вокальной студии "Веселые нотки".
Адреса
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Студия "Веселые нотки" в школе "Радость":
Хабаровск, Центральный, ул. Льва Толстого, 22
- +7 (4212) 227-041
- +7 (4212) 283-281
Секция "Музыкальная карусель" в школе "Радость":
Хабаровск, Центральный, ул. Льва Толстого, 22
- +7 (4212) 227-041
- +7 (4212) 283-281
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Хабаровское училище искусств и культуры
Курсы повышения квалификации
- Нет информации
Участие в соревнованиях
- Ветеран труда в области культуры
Опыт работы
- Общий стаж работы с детьми более 35 лет Стаж работы в «Школе Радость»: более 10 лет
Титулованные ученики
- Нет информации
0 отзывов
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Стаж 27 летОтзывов: 19Стаж не указанОтзывов: 19
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Стаж 20 летОтзывов: 10Стаж не указанОтзывов: 10
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Стаж 41 годОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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Стаж 31 годОтзывов: 4Стаж не указанОтзывов: 4
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