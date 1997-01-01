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Реброва Татьяна Игнатьевна

Реброва Татьяна Игнатьевна

8.0 Рейтинг
0 Отзывов
Музыка, Творчество, Вокал
Стаж 38 лет
Адреса
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Студия "Веселые нотки" в школе "Радость":
Хабаровск, Центральный, ул. Льва Толстого, 22
  • +7 (4212) 227-041
  • +7 (4212) 283-281
Секция "Музыкальная карусель" в школе "Радость":
Хабаровск, Центральный, ул. Льва Толстого, 22
  • +7 (4212) 227-041
  • +7 (4212) 283-281
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Хабаровское училище искусств и культуры

Курсы повышения квалификации

  • Нет информации

Участие в соревнованиях

  • Ветеран труда в области культуры

Опыт работы

  • Общий стаж работы с детьми более 35 лет Стаж работы в «Школе Радость»: более 10 лет

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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