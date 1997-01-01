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Резина Наталья Александровна

Резина Наталья Александровна

7.3 Рейтинг
0 Отзывов
Скорочтение
Стаж 7 лет
Адреса
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Скорочтение в центре «Startum»:
Хабаровск, Индустриальный, ул. Шеронова, 4 кор. 1
  • +7 (4212) 409-399
  • +7 (914) 403-13-77
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Хабаровский государственный педагогический институт, педагог-дефектолог, 2014 г. окончания.

Курсы повышения квалификации

  • Повышение квалификации по направлению "Скорочтение", г. Казань

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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