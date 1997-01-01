Секции
Хабаровск
Хабаровск Владивосток
Кружки и секции Преподаватели
Резвих Марина Владимировна

Резвих Марина Владимировна

8.0 Рейтинг
0 Отзывов
Музыка, Творчество, Английский язык, Подготовка к школе, ИЗО, Ритмика
Стаж 21 год
Адреса
Показать адреса на карте
Секция "Малышок" в ЦЭВД "Отрада":
Хабаровск, Индустриальный, ул. Юности, 6Б
  • +7 (4212) 362-866
  • +7 (4212) 331-263 , факс
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Высшее .Учитель музыки в школе, муз руководитель в д/учреждении, преподаватль ритмики в д/учреждении

Курсы повышения квалификации

  • Курсы повышения квалификации в 2014 г.

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • 18 лет

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Похожие преподаватели