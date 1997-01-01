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Романова Эльвира Борисовна

Романова Эльвира Борисовна

8.5 Рейтинг
0 Отзывов
Хореография
Стаж 28 лет
Адреса
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Группа «Радостята» в ДК Профсоюзов:
Хабаровск, Центральный, ул. Льва Толстого, 22
  • +7 (4212) 328-264
  • +7 (4212) 325-807
  • +7 (914) 540-02-17
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • абаровский Государственный институт искусств и культуры, руководитель кружка, преподаватель хореографических дисциплин, 1993 г. окончания

Курсы повышения квалификации

  • Регулярно проходит курсы повышения квалификации.

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • С 2014 г. - по настоящее время, студия "Радостята".

Титулованные ученики

  • Коллектив участвует в различных конкурсах и фестивалях разных уровней.
0 отзывов

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