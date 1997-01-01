Романова Эльвира Борисовна

Адреса
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Группа «Радостята» в ДК Профсоюзов:
Хабаровск, Центральный, ул. Льва Толстого, 22
- +7 (4212) 328-264
- +7 (4212) 325-807
- +7 (914) 540-02-17
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- абаровский Государственный институт искусств и культуры, руководитель кружка, преподаватель хореографических дисциплин, 1993 г. окончания
Курсы повышения квалификации
- Регулярно проходит курсы повышения квалификации.
Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
- С 2014 г. - по настоящее время, студия "Радостята".
Титулованные ученики
- Коллектив участвует в различных конкурсах и фестивалях разных уровней.
0 отзывов
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Стаж 10 летОтзывов: 32Стаж не указанОтзывов: 32
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Стаж 30 летОтзывов: 26Стаж не указанОтзывов: 26
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Стаж 11 летОтзывов: 9Стаж не указанОтзывов: 9
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Стаж 4 годаОтзывов: 12Стаж не указанОтзывов: 12
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