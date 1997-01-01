Романова Виктория Леонидовна
Английский язык всех уровней, профессиональный английский (деловой, медицинский, юридический, для банковской сферы, авиационный) , подготовка к международным экзаменам: IELTS (сертифицированный IELTS-trainer), TOEFL (iBT), ICAO, ILEC. Занятия по Skype.
Адреса
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Английский язык для детей от 7 лет в центре «Ива»:
Хабаровск, Железнодорожный, ул. Большая, 12
- +7 (914) 425-71-96
- +7 (4212) 466-700
Английский язык для детей от 7 лет в центре «Ива»:
Хабаровск, Кировский, ул. Тихоокеанская, 58
- +7 (4212) 466-700
- +7 (914) 425-71-96
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- ХГПУ - с отличием
- Lewis & Clark College, г. Портленд, Орегон (США)
- University of Alaska in Anchorage (США)
Курсы повышения квалификации
- "Natural Language Processing" - a 6-month online course
- Stanford University, USA (2012)
- Certified IELTS trainer: семинары -тренинги, проводимые IELTS Principal Examiner Andrew Thomas(Москва, 2012, Хабаровск 2013)
Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
- Общий стаж работы- более 20 лет, из них половина - в языковых школах г. Хабаровска. С 2013 - Образовательный Центр "ИВА".
Титулованные ученики
- Нет информации
0 отзывов
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Стаж 13 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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Стаж 13 летОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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Стаж 8 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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Стаж 6 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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