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Романова Виктория Леонидовна

Романова Виктория Леонидовна

8.0 Рейтинг
0 Отзывов
Английский язык
Стаж 23 года
Адреса
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 Английский язык для детей от 7 лет в центре «Ива»:
Хабаровск, Железнодорожный, ул. Большая, 12
  • +7 (914) 425-71-96
  • +7 (4212) 466-700
 Английский язык для детей от 7 лет в центре «Ива»:
Хабаровск, Кировский, ул. Тихоокеанская, 58
  • +7 (4212) 466-700
  • +7 (914) 425-71-96
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • ХГПУ - с отличием
  • Lewis & Clark College, г. Портленд, Орегон (США)
  • University of Alaska in Anchorage (США)

Курсы повышения квалификации

  • "Natural Language Processing" - a 6-month online course
  • Stanford University, USA (2012)
  • Certified IELTS trainer: семинары -тренинги, проводимые IELTS Principal Examiner Andrew Thomas(Москва, 2012, Хабаровск 2013)

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • Общий стаж работы- более 20 лет, из них половина - в языковых школах г. Хабаровска. С 2013 - Образовательный Центр "ИВА".

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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