Романова Виктория Леонидовна

Английский язык всех уровней, профессиональный английский (деловой, медицинский, юридический, для банковской сферы, авиационный) , подготовка к международным экзаменам: IELTS (сертифицированный IELTS-trainer), TOEFL (iBT), ICAO, ILEC. Занятия по Skype.