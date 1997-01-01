Ростовцев Вячеслав Викторович
Педагог по сценической речи и режиссер образцового театра «Встреча». Постановки Вячеслава Ростовцева становились победителями и лауреатами всероссийских, межрегиональных и городских фестивалей и конкурсов: «Черноморские театральные встречи» (Новороссийск), «Театральные встречи на Селигере» (Тверская область) и др. Участвовал в реализации грантового проекта «Театр учит добру» Международного грантового конкурса «Православная инициатива» (2014г.). Ежегодно участвует в организации «Городской рождественской елки» Хабаровской епархии в Городском дворце культуры в качестве режиссера-постановщика театрализованного представления.
Адреса
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Театральная студия в ДСЦ "ЮниCLUB":
Хабаровск, Индустриальный, ул. Гамарника, 64
- +7 (4212) 918-918
- +7 (4212) 910-655
- +7 (4212) 707-020
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Хабаровский государственный институт искусств и культуры, режиссер массовых представлений и праздников (мастерская режиссера В. В. Паршукова).
Курсы повышения квалификации
- Нет информации
Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
- Нет информации
Титулованные ученики
- Нет информации
2 отзыва
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Стаж 27 летОтзывов: 19Стаж не указанОтзывов: 19
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Стаж 41 годОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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Стаж 24 годаОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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Стаж 15 летОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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