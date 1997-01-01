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Ростовцев Вячеслав Викторович

Ростовцев Вячеслав Викторович

6.8 Рейтинг
2 Отзывов
Творчество, Театр
Стаж 7 лет
Адреса
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Театральная студия в ДСЦ "ЮниCLUB":
Хабаровск, Индустриальный, ул. Гамарника, 64
  • +7 (4212) 918-918
  • +7 (4212) 910-655
  • +7 (4212) 707-020
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Хабаровский государственный институт искусств и культуры, режиссер массовых представлений и праздников (мастерская режиссера В. В. Паршукова).

Курсы повышения квалификации

  • Нет информации

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Нет информации
2 отзыва

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