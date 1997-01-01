Ростовцев Вячеслав Викторович

Педагог по сценической речи и режиссер образцового театра «Встреча». Постановки Вячеслава Ростовцева становились победителями и лауреатами всероссийских, межрегиональных и городских фестивалей и конкурсов: «Черноморские театральные встречи» (Новороссийск), «Театральные встречи на Селигере» (Тверская область) и др. Участвовал в реализации грантового проекта «Театр учит добру» Международного грантового конкурса «Православная инициатива» (2014г.). Ежегодно участвует в организации «Городской рождественской елки» Хабаровской епархии в Городском дворце культуры в качестве режиссера-постановщика театрализованного представления.