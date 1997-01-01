Русина Елена
Девиз: Дети - это наши маленькие учителя, которые могут нас научить радоваться даже самой малости. Книга «Рожденные с характером» помогла мне лучше понять деток и находить подход к каждому ребенку. Любознательность и успехи малышей рождают желание делиться с ними радостью и хочется создать для них такую атмосферу, в которой они будут счастливы.
Адреса
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Курс "Бэби-класс II" в Бэби-клубе:
Хабаровск, Центральный, ул. Карла Маркса, 43
- +7 (4212) 774-100
- +7 (914) 544-41-00
Курс "Бэби-класс II" в Бэби-клубе:
Хабаровск, Индустриальный, пер. Фабричный, 2А
- +7 (914) 544-44-08
- +7 (4212) 774-408
Информация о преподавателе
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Курсы повышения квалификации
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Стаж 7 летОтзывов: 2Стаж не указанОтзывов: 2
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Стаж 5 летОтзывов: 31Стаж не указанОтзывов: 31
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Стаж 23 годаОтзывов: 8Стаж не указанОтзывов: 8
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Стаж 21 годОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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