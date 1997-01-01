Русина Елена

Девиз: Дети - это наши маленькие учителя, которые могут нас научить радоваться даже самой малости. Книга «Рожденные с характером» помогла мне лучше понять деток и находить подход к каждому ребенку. Любознательность и успехи малышей рождают желание делиться с ними радостью и хочется создать для них такую атмосферу, в которой они будут счастливы.