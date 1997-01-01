Рябухин Павел Константинович

Адреса
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Студия барабанщиков "Jam Studio":
Хабаровск, пер. Картографический, 5а
- +7 (909) 899-53-90
- +7 (984) 179-03-22 , WhatsApp
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Краевой колледж искусств, Институт Культуры и искусств г. Хабаровск.
Курсы повышения квалификации
- Нет информации
Участие в соревнованиях
- Лауреат Всероссийского конкурса Солнцеворот, г. Владивосток, 2018 г.
Опыт работы
- Нет информации
Титулованные ученики
- Нет информации
0 отзывов
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Стаж 27 летОтзывов: 19Стаж не указанОтзывов: 19
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Стаж 20 летОтзывов: 10Стаж не указанОтзывов: 10
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Стаж 31 годОтзывов: 4Стаж не указанОтзывов: 4
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Стаж 33 годаОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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