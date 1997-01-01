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Рябухин Павел Константинович

Рябухин Павел Константинович

7.0 Рейтинг
0 Отзывов
Музыка
Стаж не указан
Адреса
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Студия барабанщиков "Jam Studio":
Хабаровск, пер. Картографический, 5а
  • +7 (909) 899-53-90
  • +7 (984) 179-03-22 , WhatsApp
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Краевой колледж искусств, Институт Культуры и искусств г. Хабаровск.

Курсы повышения квалификации

  • Нет информации

Участие в соревнованиях

  • Лауреат Всероссийского конкурса Солнцеворот, г. Владивосток, 2018 г.

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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