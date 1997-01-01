Рыжков Денис Владимирович

Адреса
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Хип Хоп в СК «Заряд»:
Хабаровск, Индустриальный, ул. Морозова Павла Леонтьевича, 118
- +7 (4212) 654-333
Секция Arena Dance в СК “Арена”:
Хабаровск, Индустриальный, ул. Морозова Павла Леонтьевича, 83
- +7 (4212) 622-999
Информация о преподавателе
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Опыт работы
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Титулованные ученики
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0 отзывов
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Стаж 10 летОтзывов: 32Стаж не указанОтзывов: 32
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Стаж 41 годОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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Стаж 30 летОтзывов: 26Стаж не указанОтзывов: 26
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Стаж 6 летОтзывов: 27Стаж не указанОтзывов: 27
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