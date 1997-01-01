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Рыжков Денис Владимирович

Рыжков Денис Владимирович

6.4 Рейтинг
0 Отзывов
Танцы
Стаж 7 лет
Адреса
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Хип Хоп в СК «Заряд»:
Хабаровск, Индустриальный, ул. Морозова Павла Леонтьевича, 118
  • +7 (4212) 654-333
Секция Arena Dance в СК “Арена”:
Хабаровск, Индустриальный, ул. Морозова Павла Леонтьевича, 83
  • +7 (4212) 622-999
Информация о преподавателе

Звание

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Образование

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Курсы повышения квалификации

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Участие в соревнованиях

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Опыт работы

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Титулованные ученики

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0 отзывов

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