Сахно Наталья Анатольевна
Педагог дополнительного образования,"Радуга", "Траффик"
Адреса
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"Радуга танцевальных ритмов" в ДЮЦ "Восхождение":
Хабаровск, Железнодорожный, ул. Ленинградская, 71
- +7 (4212) 383-987 , вахта
- +7 (4212) 389-622 , директор
- +7 (4212) 389-621
"Воображаемое пространство" в ДЮЦ "Восхождение":
Хабаровск, Железнодорожный, ул. Ленинградская, 71
- +7 (4212) 383-987 , вахта
- +7 (4212) 389-622 , директор
- +7 (4212) 389-621
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Высшее.Хабаровский государственный институт искусств и культуры, 2004г. Специальность – «Народное художественное творчество» , квалификация - «Хореограф - преподават ель»
Курсы повышения квалификации
- 2012, УМЦ КНОТОК «Развитие художественно - творческого мышления балетмейстера».
- 2013г. УМЦ КНОТОК « Особенности и многообразие форм и направлений хореографического искусства» 72ч
- 2014г. ХК ИРО « Проектирование образовательного пространства УДОД в условиях введения федеральных государственных стандартов (ФГОС) общего образования» 116ч
- 2014г. ФГБОУ ВПО ХГИИиК «Хореографическое образование: теория, практика и методика обучения» 72ч
Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
- Опыт работы в ДЮЦ "Восхождение": 12 лет
Титулованные ученики
- Нет информации
1 отзыв
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Стаж 27 летОтзывов: 19Стаж не указанОтзывов: 19
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Стаж 10 летОтзывов: 32Стаж не указанОтзывов: 32
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Стаж 41 годОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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Стаж 30 летОтзывов: 26Стаж не указанОтзывов: 26
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