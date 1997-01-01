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Сахно Наталья Анатольевна

Сахно Наталья Анатольевна

9.0 Рейтинг
1 Отзывов
Творчество, Танцы
Стаж 15 лет
Адреса
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"Радуга танцевальных ритмов" в ДЮЦ "Восхождение":
Хабаровск, Железнодорожный, ул. Ленинградская, 71
  • +7 (4212) 383-987 , вахта
  • +7 (4212) 389-622 , директор
  • +7 (4212) 389-621
"Воображаемое пространство" в ДЮЦ "Восхождение":
Хабаровск, Железнодорожный, ул. Ленинградская, 71
  • +7 (4212) 383-987 , вахта
  • +7 (4212) 389-622 , директор
  • +7 (4212) 389-621
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Высшее.Хабаровский государственный институт искусств и культуры, 2004г. Специальность – «Народное художественное творчество» , квалификация - «Хореограф - преподават ель»

Курсы повышения квалификации

  • 2012, УМЦ КНОТОК «Развитие художественно - творческого мышления балетмейстера».
  • 2013г. УМЦ КНОТОК « Особенности и многообразие форм и направлений хореографического искусства» 72ч
  • 2014г. ХК ИРО « Проектирование образовательного пространства УДОД в условиях введения федеральных государственных стандартов (ФГОС) общего образования» 116ч
  • 2014г. ФГБОУ ВПО ХГИИиК «Хореографическое образование: теория, практика и методика обучения» 72ч

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • Опыт работы в ДЮЦ "Восхождение": 12 лет

Титулованные ученики

  • Нет информации
1 отзыв

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