Самарина Анастасия Федоровна

Педагог 1 категории театральной студии «Арлекин». Главное в её работе – открыть ребенка, развить его потенциал, включить внутренние импульсы к последующему развитию. Большое внимание уделяет работе с одаренными детьми. Юные таланты активно участвуют в мероприятиях, конкурсах, концертах. Выступают в воинских частях, перед ветеранами войны и труда.Учащиеся студии завоевали призовые места в окружных конкурсах чтецов.