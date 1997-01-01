Самарина Анастасия Федоровна
Педагог 1 категории театральной студии «Арлекин». Главное в её работе – открыть ребенка, развить его потенциал, включить внутренние импульсы к последующему развитию. Большое внимание уделяет работе с одаренными детьми. Юные таланты активно участвуют в мероприятиях, конкурсах, концертах. Выступают в воинских частях, перед ветеранами войны и труда.Учащиеся студии завоевали призовые места в окружных конкурсах чтецов.
Адреса
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"Славяночка" в ЦДТ "Народные ремесла":
Хабаровск, Индустриальный, ул. Суворова, 45
- +7 (4212) 510-806
- +7 (4212) 510-605
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Образование высшее профессиональное, ХГИИиК
Курсы повышения квалификации
- Курсы переподготовки -2015 г
Участие в соревнованиях
- Имеет диплом участника конкурса авторских программ дополнительного образования для одаренных детей.
Опыт работы
- Нет информации
Титулованные ученики
- Нет информации
1 отзыв
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Стаж 27 летОтзывов: 19Стаж не указанОтзывов: 19
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Стаж 10 летОтзывов: 32Стаж не указанОтзывов: 32
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Стаж 41 годОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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Стаж 30 летОтзывов: 26Стаж не указанОтзывов: 26
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