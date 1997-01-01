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Самарина Анастасия Федоровна

Самарина Анастасия Федоровна

8.0 Рейтинг
1 Отзывов
Творчество, Танцы
Стаж 11 лет
Адреса
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"Славяночка" в ЦДТ "Народные ремесла":
Хабаровск, Индустриальный, ул. Суворова, 45
  • +7 (4212) 510-806
  • +7 (4212) 510-605
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Образование высшее профессиональное, ХГИИиК

Курсы повышения квалификации

  • Курсы переподготовки -2015 г

Участие в соревнованиях

  • Имеет диплом участника конкурса авторских программ дополнительного образования для одаренных детей.

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Нет информации
1 отзыв

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