Секции
Хабаровск
Хабаровск Владивосток
Кружки и секции Преподаватели
Самофалова Ольга Алексеевна

Самофалова Ольга Алексеевна

8.0 Рейтинг
0 Отзывов
Спорт, Туризм
Стаж 12 лет
Адреса
Показать адреса на карте
"Юные туристы" в ДЮЦ "Восхождение":
Хабаровск, Железнодорожный, ул. Ленинградская, 71
  • +7 (4212) 383-987 , вахта
  • +7 (4212) 389-622 , директор
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Высшее. Тихоокеанский государственный университет, 2009 Специальность - «Социально - культурный сервис и туризм» квалификация - «Специалист по сервису и туризму»

Курсы повышения квалификации

  • Дальневосточн ый государственный гуманитарный университет, 2015 , программа - педагогическо образование

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • Общий : 9 лет
  • Педагогический: 5 лет
  • В ДЮЦ "Восхождение" : 2 года

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Похожие преподаватели