Самофалова Ольга Алексеевна

Адреса
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"Юные туристы" в ДЮЦ "Восхождение":
Хабаровск, Железнодорожный, ул. Ленинградская, 71
- +7 (4212) 383-987 , вахта
- +7 (4212) 389-622 , директор
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Высшее. Тихоокеанский государственный университет, 2009 Специальность - «Социально - культурный сервис и туризм» квалификация - «Специалист по сервису и туризму»
Курсы повышения квалификации
- Дальневосточн ый государственный гуманитарный университет, 2015 , программа - педагогическо образование
Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
- Общий : 9 лет
- Педагогический: 5 лет
- В ДЮЦ "Восхождение" : 2 года
Титулованные ученики
- Нет информации
0 отзывов
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Стаж 16 летОтзывов: 42Стаж не указанОтзывов: 42
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Стаж 16 летОтзывов: 26Стаж не указанОтзывов: 26
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Стаж 18 летОтзывов: 33Стаж не указанОтзывов: 33
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Стаж 12 летОтзывов: 23Стаж не указанОтзывов: 23
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