Секции
Хабаровск
Хабаровск Владивосток
Кружки и секции Преподаватели
Самохина Анна Владимировна

Самохина Анна Владимировна

8.5 Рейтинг
0 Отзывов
Танцы
Стаж 23 года
Адреса
Показать адреса на карте
Театр танца «Эхо» в ДК Профсоюзов:
Хабаровск, Центральный, ул. Льва Толстого, 22
  • +7 (4212) 328-264
  • +7 (4212) 325-807
  • +7 (914) 540-02-17
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Московское областное высшее училище (колледж) искусств, социально-культурная деятельность и народное художественное творчество, 1997-2000 гг.
  • Московский государственный университет культуры искусств, народное художественное творчество, 2000-2005 гг.

Курсы повышения квалификации

  • Неоднократно проходила курсы повышения квалификации, мастер-классы.

Участие в соревнованиях

  • Имеет похвальные листы и грамоты.

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Ученики являются участниками в международных фестивалях, лауреатами в хореографических конкурсах.
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Похожие преподаватели