Самохина Анна Владимировна

Адреса
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Театр танца «Эхо» в ДК Профсоюзов:
Хабаровск, Центральный, ул. Льва Толстого, 22
- +7 (4212) 328-264
- +7 (4212) 325-807
- +7 (914) 540-02-17
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Московское областное высшее училище (колледж) искусств, социально-культурная деятельность и народное художественное творчество, 1997-2000 гг.
- Московский государственный университет культуры искусств, народное художественное творчество, 2000-2005 гг.
Курсы повышения квалификации
- Неоднократно проходила курсы повышения квалификации, мастер-классы.
Участие в соревнованиях
- Имеет похвальные листы и грамоты.
Опыт работы
- Нет информации
Титулованные ученики
- Ученики являются участниками в международных фестивалях, лауреатами в хореографических конкурсах.
0 отзывов
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Стаж 10 летОтзывов: 32Стаж не указанОтзывов: 32
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Стаж 42 годаОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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Стаж 30 летОтзывов: 26Стаж не указанОтзывов: 26
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Стаж 6 летОтзывов: 27Стаж не указанОтзывов: 27
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