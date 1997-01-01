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Самсонова Елена Николаевна

Самсонова Елена Николаевна

8.0 Рейтинг
0 Отзывов
Раннее развитие, Ментальная арифметика
Стаж 17 лет
Адреса
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Скорочтение в центре "Маленький Оксфорд":
Хабаровск, Индустриальный, пер. Ладожский, 6
  • +7 (4212) 943-644
Ментальная арифметика в "Маленьком Оксфорде":
Хабаровск, Индустриальный, пер. Ладожский, 6
  • +7 (4212) 943-644
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • 1997 г. - Хабаровский Педагогический Колледж, учитель начальных классов.
  • 2000 г.- Хабаровский Государственный Педагогический Университет, учитель русского языка и литературы.

Курсы повышения квалификации

  • 2017 г.- курсы повышения квалификации на базе школы Маленький Оксфорд.

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Ученики- Минина Настя.
0 отзывов

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