Самсонова Елена Николаевна
Тренер по скорочтению и ментальной арифметике.
Адреса
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Скорочтение в центре "Маленький Оксфорд":
Хабаровск, Индустриальный, пер. Ладожский, 6
- +7 (4212) 943-644
Ментальная арифметика в "Маленьком Оксфорде":
Хабаровск, Индустриальный, пер. Ладожский, 6
- +7 (4212) 943-644
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- 1997 г. - Хабаровский Педагогический Колледж, учитель начальных классов.
- 2000 г.- Хабаровский Государственный Педагогический Университет, учитель русского языка и литературы.
Курсы повышения квалификации
- 2017 г.- курсы повышения квалификации на базе школы Маленький Оксфорд.
Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
- Нет информации
Титулованные ученики
- Ученики- Минина Настя.
0 отзывов
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Стаж 7 летОтзывов: 2Стаж не указанОтзывов: 2
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Стаж 5 летОтзывов: 31Стаж не указанОтзывов: 31
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Стаж 23 годаОтзывов: 8Стаж не указанОтзывов: 8
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Стаж 24 годаОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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