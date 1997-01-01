Самусь Светлана Андреевна

Адреса
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Студия "Народное пение и обряды" в ЦЭВД "Отрада":
Хабаровск, Индустриальный, ул. Юности, 6Б
- +7 (4212) 362-866
- +7 (4212) 331-263 , факс
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Среднее специальное, высшее .Культурно-просветительская работа, клубный работник, руководитель самодеятельного хорового коллектива, культурно-просветительская работа, организатор-методист культурно-просветительской работы высшей квалификации
Курсы повышения квалификации
- Курсы повышения квалификации в 2014 г.
Участие в соревнованиях
- Почетный работник общего образования РФ
Опыт работы
- 44 года
Титулованные ученики
- Нет информации
0 отзывов
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Стаж 27 летОтзывов: 19Стаж не указанОтзывов: 19
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Стаж 20 летОтзывов: 10Стаж не указанОтзывов: 10
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Стаж 31 годОтзывов: 4Стаж не указанОтзывов: 4
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Стаж 33 годаОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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