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Самусь Светлана Андреевна

Самусь Светлана Андреевна

8.5 Рейтинг
0 Отзывов
Музыка, Вокал
Стаж 47 лет
Адреса
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Студия "Народное пение и обряды" в ЦЭВД "Отрада":
Хабаровск, Индустриальный, ул. Юности, 6Б
  • +7 (4212) 362-866
  • +7 (4212) 331-263 , факс
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Среднее специальное, высшее .Культурно-просветительская работа, клубный работник, руководитель самодеятельного хорового коллектива, культурно-просветительская работа, организатор-методист культурно-просветительской работы высшей квалификации

Курсы повышения квалификации

  • Курсы повышения квалификации в 2014 г.

Участие в соревнованиях

  • Почетный работник общего образования РФ

Опыт работы

  • 44 года

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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