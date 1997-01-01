Сапожников Никита Станиславович
Сертификат: плавание «Total Immersion».
Адреса
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Водное поло в школе «Лидер»:
Хабаровск, Железнодорожный, ул. Машинистов, 50
- +7 (4212) 614-005
- +7 (914) 771-47-96
Плавание в школе «Лидер»:
Хабаровск, Железнодорожный, ул. Машинистов, 50
- +7 (4212) 614-005
- +7 (914) 771-47-96
Информация о преподавателе
Звание
- КМС по водному поло
Образование
- Образование высшее « Сибирский государственный университет физической культуры и спорта», г. Омск по специальности Физическая культура и спорт.
Курсы повышения квалификации
- Нет информации
Участие в соревнованиях
- Участник 3 чемпионатов России по водному поло
- Чемпион Дальнего Востока по водному поло.
Опыт работы
- Тренер ФК « Наутилус-Южный» ( 2013-н.в. ).
- СК « Лидер» ( июнь 2017- н.в. ).
Титулованные ученики
- Нет информации
72 отзыва
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Стаж 16 летОтзывов: 42Стаж не указанОтзывов: 42
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Стаж 16 летОтзывов: 26Стаж не указанОтзывов: 26
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Стаж 7 летОтзывов: 170Стаж не указанОтзывов: 170
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Стаж 12 летОтзывов: 193Стаж не указанОтзывов: 193
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