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Сапожников Никита Станиславович

Сапожников Никита Станиславович

9.4 Рейтинг
72 Отзывов
Плавание, Водное поло
Стаж 6 лет
Адреса
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Водное поло в школе «Лидер»:
Хабаровск, Железнодорожный, ул. Машинистов, 50
  • +7 (4212) 614-005
  • +7 (914) 771-47-96
Плавание в школе «Лидер»:
Хабаровск, Железнодорожный, ул. Машинистов, 50
  • +7 (4212) 614-005
  • +7 (914) 771-47-96
Информация о преподавателе

Звание

  • КМС по водному поло

Образование

  • Образование высшее « Сибирский государственный университет физической культуры и спорта», г. Омск по специальности Физическая культура и спорт.

Курсы повышения квалификации

  • Нет информации

Участие в соревнованиях

  • Участник 3 чемпионатов России по водному поло
  • Чемпион Дальнего Востока по водному поло.

Опыт работы

  • Тренер ФК « Наутилус-Южный» ( 2013-н.в. ).
  • СК « Лидер» ( июнь 2017- н.в. ).

Титулованные ученики

  • Нет информации
72 отзыва

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