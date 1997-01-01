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Сапунов Игорь

Сапунов Игорь

6.0 Рейтинг
0 Отзывов
Таекван-до
Стаж не указан
Адреса
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Тхэквондо в ФК " World Classики":
Хабаровск, Центральный, ул. Тургенева, 46
  • +7 (4212) 413-256
Тхэквондо в ФК " World Classики":
Хабаровск, Железнодорожный, ш. Восточное, 41
  • +7 (4212) 646-464
Информация о преподавателе

Звание

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Образование

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Курсы повышения квалификации

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Участие в соревнованиях

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Опыт работы

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Титулованные ученики

  • Нет информации
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