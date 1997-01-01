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Савченко Полина Евгеньевна

Савченко Полина Евгеньевна

7.1 Рейтинг
0 Отзывов
Ментальная арифметика
Стаж 3 года
Адреса
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Ментальная арифметика в центре "Startum":
Хабаровск, Индустриальный, ул. Шеронова, 4 кор. 1
  • +7 (4212) 409-399
  • +7 (914) 403-13-77
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Хабаровский государственный педагогический институт, учитель математики и ИТ, 2018 г.

Курсы повышения квалификации

  • Повышение квалификации по направлению "Ментальная арифметика" (г. Казань).

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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