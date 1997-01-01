Савченко Полина Евгеньевна

Адреса
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Ментальная арифметика в центре "Startum":
Хабаровск, Индустриальный, ул. Шеронова, 4 кор. 1
- +7 (4212) 409-399
- +7 (914) 403-13-77
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Хабаровский государственный педагогический институт, учитель математики и ИТ, 2018 г.
Курсы повышения квалификации
- Повышение квалификации по направлению "Ментальная арифметика" (г. Казань).
Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
- Нет информации
Титулованные ученики
- Нет информации
0 отзывов
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Стаж 17 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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