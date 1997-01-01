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Савега Татьяна Федоровна

Савега Татьяна Федоровна

8.0 Рейтинг
0 Отзывов
Спортивное ориентирование
Стаж 21 год
Адреса
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Спортивное ориентирование в ХКСДЮШОР:
Хабаровск, Центральный, ул. Дзержинского, 1А
  • +7 (4212) 313-375
Информация о преподавателе

Звание

  • Мастер спорта

Образование

  • Хабаровский государственный педагогический институт.

Курсы повышения квалификации

  • Нет информации

Участие в соревнованиях

  • С 2009 года по настоящее время участница многоэтапных краевых соревнований по спортивному ориентированию на призы Кубка «Акфа»
  • Чемпионаты Вооруженных Сил Российской Федерации.
  • В 2016-2017 гг.- победитель городской эстафеты, посвященной Дню Победы.

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Подготовила МС, КМС и большое количество спортсменов выполнивших взрослые и юношеские спортивные разряды.
0 отзывов

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