Савега Татьяна Федоровна
Спортсмены Татьяны Федоровны входят в состав спортивной сборной команды Российской Федерации, а так же Хабаровского края. Являются победителями и призерами чемпионатов и первенств России, всероссийских соревнований, зональных, региональных и муниципальных соревнований. Результаты профессиональной деятельности неоднократно отмечены грамотами руководства и Хабаровской региональной общественной организацией «Федерацией спортивного ориентирования».
Адреса
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Спортивное ориентирование в ХКСДЮШОР:
Хабаровск, Центральный, ул. Дзержинского, 1А
- +7 (4212) 313-375
Информация о преподавателе
Звание
- Мастер спорта
Образование
- Хабаровский государственный педагогический институт.
Курсы повышения квалификации
- Нет информации
Участие в соревнованиях
- С 2009 года по настоящее время участница многоэтапных краевых соревнований по спортивному ориентированию на призы Кубка «Акфа»
- Чемпионаты Вооруженных Сил Российской Федерации.
- В 2016-2017 гг.- победитель городской эстафеты, посвященной Дню Победы.
Опыт работы
- Нет информации
Титулованные ученики
- Подготовила МС, КМС и большое количество спортсменов выполнивших взрослые и юношеские спортивные разряды.
0 отзывов
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Стаж 15 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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Стаж 28 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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Стаж 36 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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Стаж 17 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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