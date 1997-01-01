Савега Татьяна Федоровна

Спортсмены Татьяны Федоровны входят в состав спортивной сборной команды Российской Федерации, а так же Хабаровского края. Являются победителями и призерами чемпионатов и первенств России, всероссийских соревнований, зональных, региональных и муниципальных соревнований. Результаты профессиональной деятельности неоднократно отмечены грамотами руководства и Хабаровской региональной общественной организацией «Федерацией спортивного ориентирования».