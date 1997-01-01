Савина Наталья Валентиновна
В 2015 году Савина Наталья Валентиновна награждена “Благодарностью Мэра г. Хабаровска” за многолетний творческий труд. Принимает участие в семинарах и мастер-классах по современной, народной и классической хореографии , являюсь судьей 3 категории Всероссийской организации ОРТО по современным, восточным, бальным и социальным танцам.
Адреса
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Хореографическая студия «Шанс» в ДК Профсоюзов:
Хабаровск,
- +7 (4212) 328-264
- +7 (4212) 325-807
- +7 (914) 540-02-17
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Владимирское областное культпросветучилище по специальности культурно-просветительная работа, квалификация “Клубный работник, руководитель хореографического коллектива”, 1986 г. окончания.
- Хабаровский государственный институт искусств и культуры по специальности “Народное художественное творчество”, квалификация “Хореограф. Преподаватель”, 2002 г. окончания.
- Профессиональная переподготовка по специальности “Педагог дополнительного образования”, “Образовательный центр “Открытое образование”, 2018 г.
- Профессиональная переподготовка по специальности “ Тренер по стретчингу”, “Санкт- Петербургский межотраслевой Институт Повышения Квалификации”, 2020 г.
Курсы повышения квалификации
- Ежегодно проходит курсы Повышения квалификации в Учебно-методическом центре Краевого научно-образовательном творческом объединении культуры.
Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
- С 1984-1987 г. руководитель хореографического ансамбля “Топотуха” при Суздальском РДК.
- С 1988-1997 г. руководитель хореографического ансамбля “Танцурята” при ДК ТЭЦ-1 г. Хабаровска.
- С 1998-2002 г. хореографический ансамбль “Танцурята” при СШ № 87.
- С 2002- 2012 г. - детская хореографическая студия “Шанс” при краевом ДК “Русь”.
- С 2012 по настоящее время - Образцовая детская хореографическая студия “Шанс” при НОУК КДКП.
Титулованные ученики
- Образцовая детская хореографическая студия “ШАНС” является неоднократным Лауреатом и Дипломантом международных, Всероссийских, Региональных и Краевых конкурсов хореографического искусства.
- Ученики студии поступают в колледжи и институты культуры по специальности хореография, организуют свои коллективы и танцуют в профессиональных коллективах.
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Стаж 28 летОтзывов: 19Стаж не указанОтзывов: 19
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Стаж 10 летОтзывов: 32Стаж не указанОтзывов: 32
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Стаж 42 годаОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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