В 2015 году Савина Наталья Валентиновна награждена “Благодарностью Мэра г. Хабаровска” за многолетний творческий труд. Принимает участие в семинарах и мастер-классах по современной, народной и классической хореографии , являюсь судьей 3 категории Всероссийской организации ОРТО по современным, восточным, бальным и социальным танцам.