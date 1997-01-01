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Савина Наталья Валентиновна

Савина Наталья Валентиновна

8.5 Рейтинг
0 Отзывов
Творчество, Хореография
Стаж 35 лет
Адреса
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Хореографическая студия «Шанс» в ДК Профсоюзов:
Хабаровск,
  • +7 (4212) 328-264
  • +7 (4212) 325-807
  • +7 (914) 540-02-17
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Владимирское областное культпросветучилище по специальности культурно-просветительная работа, квалификация “Клубный работник, руководитель хореографического коллектива”, 1986 г. окончания.
  • Хабаровский государственный институт искусств и культуры по специальности “Народное художественное творчество”, квалификация “Хореограф. Преподаватель”, 2002 г. окончания.
  • Профессиональная переподготовка по специальности “Педагог дополнительного образования”, “Образовательный центр “Открытое образование”, 2018 г.
  • Профессиональная переподготовка по специальности “ Тренер по стретчингу”, “Санкт- Петербургский межотраслевой Институт Повышения Квалификации”, 2020 г.

Курсы повышения квалификации

  • Ежегодно проходит курсы Повышения квалификации в Учебно-методическом центре Краевого научно-образовательном творческом объединении культуры.

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • С 1984-1987 г. руководитель хореографического ансамбля “Топотуха” при Суздальском РДК.
  • С 1988-1997 г. руководитель хореографического ансамбля “Танцурята” при ДК ТЭЦ-1 г. Хабаровска.
  • С 1998-2002 г. хореографический ансамбль “Танцурята” при СШ № 87.
  • С 2002- 2012 г. - детская хореографическая студия “Шанс” при краевом ДК “Русь”.
  • С 2012 по настоящее время - Образцовая детская хореографическая студия “Шанс” при НОУК КДКП.

Титулованные ученики

  • Образцовая детская хореографическая студия “ШАНС” является неоднократным Лауреатом и Дипломантом международных, Всероссийских, Региональных и Краевых конкурсов хореографического искусства.
  • Ученики студии поступают в колледжи и институты культуры по специальности хореография, организуют свои коллективы и танцуют в профессиональных коллективах.
0 отзывов

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