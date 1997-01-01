Щербакова Наталья Викторовна

Адреса
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Английский язык в школе "Радость":
Хабаровск, Центральный, ул. Льва Толстого, 22
- +7 (4212) 227-041
- +7 (4212) 283-281
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Дальневосточный Государственный Гуманитарный Университет. Отделение: Иностранные языки.
Курсы повышения квалификации
- Нет информации
Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
- Стаж работы в "Школе Радость" 2 года
Титулованные ученики
- Нет информации
0 отзывов
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Стаж 13 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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Стаж 13 летОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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Стаж 8 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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Стаж 6 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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