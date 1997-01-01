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Щербакова Наталья Викторовна

Щербакова Наталья Викторовна

7.0 Рейтинг
0 Отзывов
Английский язык
Стаж не указан
Адреса
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Английский язык в школе "Радость":
Хабаровск, Центральный, ул. Льва Толстого, 22
  • +7 (4212) 227-041
  • +7 (4212) 283-281
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Дальневосточный Государственный Гуманитарный Университет. Отделение: Иностранные языки.

Курсы повышения квалификации

  • Нет информации

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • Стаж работы в "Школе Радость" 2 года

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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