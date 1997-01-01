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Щукина Валентина Михайловна

Щукина Валентина Михайловна

8.0 Рейтинг
0 Отзывов
Творчество
Стаж 27 лет
Адреса
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Секция "Топиари" в ЦДТ "Народные ремесла":
Хабаровск, Индустриальный, ул. Суворова, 45
  • +7 (4212) 510-806
  • +7 (4212) 510-605
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Среднее, Хабаровский техникум торговли

Курсы повышения квалификации

  • Курсы переподготовки педагогов дополнительного образования «Товаровед» курсы 2015 г.

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • 24 года

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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