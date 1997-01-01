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Селезнева Фильза Гумеровна

Селезнева Фильза Гумеровна

8.5 Рейтинг
2 Отзывов
Спорт, Пулевая стрельба
Стаж 57 лет
Адреса
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Пулевая стрельба в ХКСДЮШОР:
Хабаровск, Центральный, ул. Дзержинского, 1А
  • +7 (4212) 313-375
Информация о преподавателе

Звание

  • Заслуженный тренер РСФСР

Образование

  • Высшее ХГИФК

Курсы повышения квалификации

  • Нет информации

Участие в соревнованиях

  • Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством 2 степени»

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Нет информации
2 отзыва

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