Семченко Роман Сергеевич
4 дан. Главный тренер сборной Хабаровского края, главный тренер молодежной сборной ВРМОКК. Тренер высшей категории.
Адреса
Показать адреса на карте
Секция киокусинкай каратэ:
Хабаровск, Железнодорожный, кв-л ДОС (Большой Аэродром), 10А
- +7 (914) 210-03-84
- +7 (4212) 311-324
- +7 (4212) 311-925
Киокусинкай в ХКСДЮШОР:
Хабаровск, Центральный, ул. Дзержинского, 1А
- +7 (4212) 313-375
Информация о преподавателе
Звание
- Мастер спорта
Образование
- Нет информации
Курсы повышения квалификации
- Нет информации
Участие в соревнованиях
- СФО 2007 - 2 место
- 25 Чемпионат Японии 2008 - 1 место
- Чемпионат России 2009 - 1 место
- Открытый Чемпионат Москвы 2009-2010 - 1 место
- ДФО 2009 - 3 место
- ДФО 2010 - 1 место
- ДФО 2011 - 1 место
- ДФО 2012 - 1 место
- Чемпионат России 2011 - 1 место
- СФО 2011 - 1 место
- Чемпионат России 2012 - 1 место
Опыт работы
- Нет информации
Титулованные ученики
- Ксения Засорина
- Псарев Кирилл
- Аристов Александр
- Тиллаев Тохир
- Лысенко Полина
- Валетенко Александр
- Денисов Михаил
- Сударушкин Богдан
157 отзывов
-
Стаж 12 летОтзывов: 23Стаж не указанОтзывов: 23
-
Стаж не указанОтзывов: 130Стаж не указанОтзывов: 130
-
Стаж не указанОтзывов: 50Стаж не указанОтзывов: 50
-
Стаж 5 летОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
Загрузка комментариев...