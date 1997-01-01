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Семченко Роман Сергеевич

Семченко Роман Сергеевич

8.9 Рейтинг
157 Отзывов
Карате
Стаж не указан
Адреса
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Секция киокусинкай каратэ:
Хабаровск, Железнодорожный, кв-л ДОС (Большой Аэродром), 10А
  • +7 (914) 210-03-84
  • +7 (4212) 311-324
  • +7 (4212) 311-925
Киокусинкай в ХКСДЮШОР:
Хабаровск, Центральный, ул. Дзержинского, 1А
  • +7 (4212) 313-375
Информация о преподавателе

Звание

  • Мастер спорта

Образование

  • Нет информации

Курсы повышения квалификации

  • Нет информации

Участие в соревнованиях

  • СФО 2007 - 2 место
  • 25 Чемпионат Японии 2008 - 1 место
  • Чемпионат России 2009 - 1 место
  • Открытый Чемпионат Москвы 2009-2010 - 1 место
  • ДФО 2009 - 3 место
  • ДФО 2010 - 1 место
  • ДФО 2011 - 1 место
  • ДФО 2012 - 1 место
  • Чемпионат России 2011 - 1 место
  • СФО 2011 - 1 место
  • Чемпионат России 2012 - 1 место

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Ксения Засорина
  • Псарев Кирилл
  • Аристов Александр
  • Тиллаев Тохир
  • Лысенко Полина
  • Валетенко Александр
  • Денисов Михаил
  • Сударушкин Богдан
157 отзывов

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