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Семенюк Наталья Михайловна

Семенюк Наталья Михайловна

9.5 Рейтинг
2 Отзывов
Шахматы
Стаж 42 года
Адреса
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«Шахматы детям» в ДЮЦ «Восхождение»:
Хабаровск, Железнодорожный, ул. Ленинградская, 71
  • +7 (4212) 383-987
  • +7 (4212) 389-621
«Шахматы-гимнастика ума» в ДЮЦ «Восхождение»:
Хабаровск, Железнодорожный, ул. Ленинградская, 71
  • +7 (4212) 383-987
  • +7 (4212) 389-621
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Высшее.Хабаровский педагогический институт, 1976г. Специальность – «Математика» , квалификация – «учитель средней школы»

Курсы повышения квалификации

  • 2011г., ХК ИРО, «Современные подходы к деятельности педагогов доп. образования», 156 ч
  • 2015, КГБОУ ДПО ХК ИРО «Проектирование образовательного пространства УДОД в условиях ФГОС» 8 0 часов

Участие в соревнованиях

  • «Почётный работник общего образования» 2001г
  • «Лауреат премии им. Я.Дьяченко» 2001 г.
  • «Лауреат премии Губернатора Хабаровского края» 2005г.
  • "Ветеран труда" 2005г.
  • «Всероссийская судейская категория Арбитр ФИДЕ» 2012г.
  • «Всероссийская судейская категория Арбитр ФИДЕ» 2013г.

Опыт работы

  • Общий: 40 лет
  • Педагогический: 40 лет
  • В ДЮЦ "Восхождение" : 21 год

Титулованные ученики

  • Нет информации
2 отзыва

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