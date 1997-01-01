Семенюк Наталья Михайловна

Адреса
Показать все Спрятать
Показать адреса на карте
«Шахматы детям» в ДЮЦ «Восхождение»:
Хабаровск, Железнодорожный, ул. Ленинградская, 71
- +7 (4212) 383-987
- +7 (4212) 389-621
«Шахматы-гимнастика ума» в ДЮЦ «Восхождение»:
Хабаровск, Железнодорожный, ул. Ленинградская, 71
- +7 (4212) 383-987
- +7 (4212) 389-621
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Высшее.Хабаровский педагогический институт, 1976г. Специальность – «Математика» , квалификация – «учитель средней школы»
Курсы повышения квалификации
- 2011г., ХК ИРО, «Современные подходы к деятельности педагогов доп. образования», 156 ч
- 2015, КГБОУ ДПО ХК ИРО «Проектирование образовательного пространства УДОД в условиях ФГОС» 8 0 часов
Участие в соревнованиях
- «Почётный работник общего образования» 2001г
- «Лауреат премии им. Я.Дьяченко» 2001 г.
- «Лауреат премии Губернатора Хабаровского края» 2005г.
- "Ветеран труда" 2005г.
- «Всероссийская судейская категория Арбитр ФИДЕ» 2012г.
- «Всероссийская судейская категория Арбитр ФИДЕ» 2013г.
Опыт работы
- Общий: 40 лет
- Педагогический: 40 лет
- В ДЮЦ "Восхождение" : 21 год
Титулованные ученики
- Нет информации
2 отзыва
-
Стаж 12 летОтзывов: 2Стаж не указанОтзывов: 2
-
Стаж 7 летОтзывов: 2Стаж не указанОтзывов: 2
-
Стаж 7 летОтзывов: 4Стаж не указанОтзывов: 4
-
Стаж 6 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
Загрузка комментариев...