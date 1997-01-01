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Шабанов Арсен Смаилович

Шабанов Арсен Смаилович

7.8 Рейтинг
0 Отзывов
Кикбоксинг, Самбо, Боевые искусства
Стаж 5 лет
Адреса
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Боевое самбо:
Хабаровск, Краснофлотский, ул. Тихоокеанская, 218А
  • +7 (924) 100-24-00
  • +7 (914) 196-75-33
Секция "Кикбоксинг":
Хабаровск, Железнодорожный, ул. Чехова, 20А
  • +7 (924) 100-24-00
  • +7 (914) 196-75-33
Информация о преподавателе

Звание

  • Мастер спорта РФ по кикбоксингу

Образование

  • Высшее, магистр, ДВГАФК.

Курсы повышения квалификации

  • Нет информации

Участие в соревнованиях

  • Семикратный чемпион Дальневосточного федерального округа по кикбоксингу.
  • Двукратный победитель всероссийского турнира класса А.
  • Бронзовый призер чемпионата России.
  • Обладатель двух чемпионских поясов среди профессионалов.
  • Победитель множества международных турниров среди профессионалов по кикбоксингу и боям по версии "Драка".

Опыт работы

  • СШ «Самбо-90» СШ «Мастер».

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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