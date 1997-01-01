Шабанов Арсен Смаилович

Адреса
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Боевое самбо:
Хабаровск, Краснофлотский, ул. Тихоокеанская, 218А
- +7 (924) 100-24-00
- +7 (914) 196-75-33
Секция "Кикбоксинг":
Хабаровск, Железнодорожный, ул. Чехова, 20А
- +7 (924) 100-24-00
- +7 (914) 196-75-33
Информация о преподавателе
Звание
- Мастер спорта РФ по кикбоксингу
Образование
- Высшее, магистр, ДВГАФК.
Курсы повышения квалификации
- Нет информации
Участие в соревнованиях
- Семикратный чемпион Дальневосточного федерального округа по кикбоксингу.
- Двукратный победитель всероссийского турнира класса А.
- Бронзовый призер чемпионата России.
- Обладатель двух чемпионских поясов среди профессионалов.
- Победитель множества международных турниров среди профессионалов по кикбоксингу и боям по версии "Драка".
Опыт работы
- СШ «Самбо-90» СШ «Мастер».
Титулованные ученики
- Нет информации
0 отзывов
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Стаж 6 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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Стаж 8 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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Стаж 3 годаОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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Стаж 10 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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