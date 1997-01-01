Шалаева Полина

Адреса
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Дальневосточный театр моды «Школа таланта»:
Хабаровск, Центральный, ул. Дикопольцева, 12
- +7 (924) 213-96-56
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Выпускница кафедры хореографии ХГИК.
Курсы повышения квалификации
- Нет информации
Участие в соревнованиях
- Лауреат региональных и всероссийских танцевальных конкурсов.
- Дипломант международного форума «Таланты планеты».
Опыт работы
- Нет информации
Титулованные ученики
- Нет информации
0 отзывов
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Стаж 10 летОтзывов: 32Стаж не указанОтзывов: 32
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Стаж 41 годОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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Стаж 30 летОтзывов: 26Стаж не указанОтзывов: 26
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Стаж 6 летОтзывов: 27Стаж не указанОтзывов: 27
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