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Шалаева Полина

Шалаева Полина

7.0 Рейтинг
0 Отзывов
Танцы
Стаж не указан
Адреса
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Дальневосточный театр моды «Школа таланта»:
Хабаровск, Центральный, ул. Дикопольцева, 12
  • +7 (924) 213-96-56
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Выпускница кафедры хореографии ХГИК.

Курсы повышения квалификации

  • Нет информации

Участие в соревнованиях

  • Лауреат региональных и всероссийских танцевальных конкурсов.
  • Дипломант международного форума «Таланты планеты».

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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