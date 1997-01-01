Шарипова Эльвира

Адреса
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Городской шахматный клуб "Новый Гамбит":
Хабаровск, Краснофлотский, ул. Салтыкова-Щедрина, 83
- +7 (4212) 932-796
Городской шахматный клуб "Новый Гамбит":
Хабаровск, Железнодорожный, ул. Шатова, 2/1
- +7 (4212) 932-796
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Нет информации
Курсы повышения квалификации
- Нет информации
Участие в соревнованиях
- Чемпионка Хабаровского края, 2010 г.
Опыт работы
- Нет информации
Титулованные ученики
- Нет информации
0 отзывов
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Стаж 42 годаОтзывов: 2Стаж не указанОтзывов: 2
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Стаж 12 летОтзывов: 2Стаж не указанОтзывов: 2
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Стаж 7 летОтзывов: 2Стаж не указанОтзывов: 2
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Стаж 7 летОтзывов: 4Стаж не указанОтзывов: 4
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