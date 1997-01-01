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Шаронов Евгений Сергеевич

Шаронов Евгений Сергеевич

7.5 Рейтинг
25 Отзывов
Таекван-до
Стаж 8 лет
Адреса
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Секция "Таэквондо" в Союзе таэвондо:
Хабаровск, Центральный, пер. Ростовский, 5
  • +7 (4212) 237-121
  • +7 (914) 777-25-58
Информация о преподавателе

Звание

  • Мастер спорта

Образование

  • Нет информации

Курсы повышения квалификации

  • Нет информации

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Нет информации
25 отзывов

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