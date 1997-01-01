Шарова Яна Сергеевна
ПДО, организатор платных дополнительных услуг.
Адреса
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Английский язык в ЦЭВД "Отрада":
Хабаровск, Индустриальный, ул. Юности, 6Б
- +7 (4212) 362-866
- +7 (4212) 331-263 , факс
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Высшее. Филология, учитель английского и французского языков
Курсы повышения квалификации
- Профессиональная переподготовка в 2015 г.
Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
- 14 лет
Титулованные ученики
- Нет информации
0 отзывов
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Стаж 13 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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Стаж 13 летОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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Стаж 8 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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Стаж 6 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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