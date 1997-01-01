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Шелевая Лаура Владимировна

Шелевая Лаура Владимировна

7.5 Рейтинг
0 Отзывов
Танцы
Стаж 14 лет
Адреса
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Секция Baby Dance в СК “Арена”:
Хабаровск, Индустриальный, ул. Морозова Павла Леонтьевича, 83
  • +7 (4212) 622-999
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • ХГИИК, Художественный руководитель хореографического коллектива, преподаватель по специальности " Народное художественное творчество".

Курсы повышения квалификации

  • Нет информации

Участие в соревнованиях

  • С 2007 г. участвует ежегодно в составе ансамбля во Всеармейском конкурсе в Москве, Ростове - на - Дону, Екатеринбурге, Санкт - Петербурге.

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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