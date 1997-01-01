Шевчук Наталья Евгеньевна

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Секция карате в киокусинкай карате-до:
Хабаровск, Индустриальный, ул. Суворова, 40
Секция карате в киокусинкай карате-до:
Хабаровск, Индустриальный, ул. Малиновского, 19
Информация о преподавателе
Звание
- Кандидат в Мастера спорта по Киокусинкай каратэ-до.
Образование
- Нет информации
Курсы повышения квалификации
- Нет информации
Участие в соревнованиях
- 2013 г.- Чемпионат Дальневосточного Федерального округа г. Хабаровск – 1 место (ката)
- 2013 г.- Чемпионат Республики Саха (Якутия) – 1 место (ката)
- 2014 г. - Чемпионат России г. Хабаровск – 2 место – командное ката
- 2015 г. - Чемпионат Дальневосточного Федерального округа г. Хабаровск – 3 место личное ката
- 2015 г. - Чемпионат Дальневосточного Федерального округа г. Хабаровск – 1 место командное ката
Опыт работы
- Нет информации
Титулованные ученики
- Нет информации
130 отзывов
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Стаж 16 летОтзывов: 42Стаж не указанОтзывов: 42
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Стаж 16 летОтзывов: 26Стаж не указанОтзывов: 26
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Стаж 18 летОтзывов: 33Стаж не указанОтзывов: 33
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Стаж 12 летОтзывов: 23Стаж не указанОтзывов: 23
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