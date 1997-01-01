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Шевчук Наталья Евгеньевна

Шевчук Наталья Евгеньевна

8.4 Рейтинг
130 Отзывов
Спорт, Карате
Стаж не указан
Адреса
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Секция карате в киокусинкай карате-до:
Хабаровск, Индустриальный, ул. Суворова, 40
Секция карате в киокусинкай карате-до:
Хабаровск, Индустриальный, ул. Малиновского, 19
Информация о преподавателе

Звание

  • Кандидат в Мастера спорта по Киокусинкай каратэ-до.

Образование

  • Нет информации

Курсы повышения квалификации

  • Нет информации

Участие в соревнованиях

  • 2013 г.- Чемпионат Дальневосточного Федерального округа г. Хабаровск – 1 место (ката)
  • 2013 г.- Чемпионат Республики Саха (Якутия) – 1 место (ката)
  • 2014 г. - Чемпионат России г. Хабаровск – 2 место – командное ката
  • 2015 г. - Чемпионат Дальневосточного Федерального округа г. Хабаровск – 3 место личное ката
  • 2015 г. - Чемпионат Дальневосточного Федерального округа г. Хабаровск – 1 место командное ката

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Нет информации
130 отзывов

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