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Шевкун Дарья Владимировна

Шевкун Дарья Владимировна

7.8 Рейтинг
0 Отзывов
Робототехника, Программирование
Стаж 6 лет
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Робототехника в ЧОУ ДО «Роботрек»:
Хабаровск, Центральный, ул. Ленина, 58
  • +7 (4212) 932-565
  • +7 (924) 403-25-65
Робототехника в ЧОУ ДО «Роботрек»:
Хабаровск, Краснофлотский, ул. Тихоокеанская, 218Б
  • +7 (4212) 932-565
  • +7 (924) 403-25-65
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Железнодорожный Университет Путей сообщения

Курсы повышения квалификации

  • Нет информации

Участие в соревнованиях

  • "Путь робота", 2019 г.
  • "Профест", 2019 г.
  • Дальневосточные соревнования по робототехнике "Профессии будущего", г. Владивосток, 2019 г.
  • Городская олимпиада по программированию микроконтроллеров, 2019 г.

Опыт работы

  • Преподаватель, Клуб "Роботрек", 2018 г. - н.в.

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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