Секции
Хабаровск
Хабаровск Владивосток
Кружки и секции Преподаватели
Ширшова Анастасия Юрьевна

Ширшова Анастасия Юрьевна

7.5 Рейтинг
0 Отзывов
Музыка
Стаж 25 лет
Адреса
Показать адреса на карте
Хоровая студия в ДШИ №6:
Хабаровск, Железнодорожный, пер. Пилотов, 1
  • +7 (4212) 372-016
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Среднее, ХККИ, 2011 г.

Курсы повышения квалификации

  • "Современное музыкальное исполнительство: теория, методика, практика", ХГИИК, 2014 г.

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Похожие преподаватели