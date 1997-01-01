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Шмакова Ирина Михайловна

Шмакова Ирина Михайловна

7.5 Рейтинг
1 Отзывов
Фортепиано, Музыка
Стаж 48 лет
Адреса
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Секция "Музыкальный инструмент" в ДМШ №1:
Хабаровск, Центральный, ул. Гоголя, 25
  • +7 (4212) 304-576
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Камчатское областное училище (преподаватель ДМШ и концертмейстер)

Курсы повышения квалификации

  • 2007, январь (№24) УМЦ КНОТОК (фортепиано)
  • 2014, февраль (№103) КГБОУ СПО ХККИ (инновационные методы преподавания фортепиано)

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Нет информации
1 отзыв

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