Шомина Елизавета

Начала свою танцевальную деятельность с 2005 года. В период с 2005 по 2009 год обучалась эстрадными танцами в городе Южно- Сахалинске. С 2009 по 2012 год занималась современной хореографией в танцевальном коллективе "Студия С" города Хабаровска.Выступала на различных площадках города и ездила в соседние города на фестивали, в которых коллектив занимал призовые места. Была участником команд Resonance Family, Chepius crew, RProject. Таким составом путешествовали по различным городам России, занимали высокие призовые места, а так же посещали мастер-классы топовых танцоров России и ДВ.