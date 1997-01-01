Шомина Елизавета

Начала свою танцевальную деятельность с 2005 года. В период с 2005 по 2009 год обучалась эстрадными танцами в городе Южно- Сахалинске. С 2009 по 2012 год занималась современной хореографией в танцевальном коллективе "Студия С" города Хабаровска.Выступала на различных площадках города и ездила в соседние города на фестивали, в которых коллектив занимал призовые места. Была участником команд Resonance Family, Chepius crew, RProject. Таким составом путешествовали по различным городам России, занимали высокие призовые места, а так же посещали мастер-классы топовых танцоров России и ДВ.
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Информация о преподавателе
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Курсы повышения квалификации
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Участие в соревнованиях
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Опыт работы
- Cтудия современной хореографии Резонанс, 2012-по настоящее время
Титулованные ученики
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Стаж 10 летОтзывов: 32Стаж не указанОтзывов: 32
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Стаж 41 годОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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Стаж 6 летОтзывов: 27Стаж не указанОтзывов: 27
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