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Шомина Елизавета

Шомина Елизавета

6.5 Рейтинг
0 Отзывов
Танцы
Стаж не указан
Адреса
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Секция "Mix Kids" в L.A. Dance Studio:
Хабаровск, Кировский, б-р Амурский, 35
  • +7 (914) 203-60-59
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Нет информации

Курсы повышения квалификации

  • Нет информации

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • Cтудия современной хореографии Резонанс, 2012-по настоящее время

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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