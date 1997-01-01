Шурко Нина Владимировна

Адреса
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Подготовительная группа «Солнышко» в ДК Профсоюзов:
Хабаровск, Центральный, ул. Льва Толстого, 22
- +7 (4212) 328-264
- +7 (4212) 325-807
- +7 (914) 540-02-17
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- ДВГГУ, бакалавр, начальное образование, 2015 г.
- ТОГУ, педагогика профессионального образования, 2017 г.
Курсы повышения квалификации
- «Реализация системно-деятельного подхода к урочной и внеурочной деятельности учителя начальной школы», ХКИРО, 2014 г.
- «Системные изменения в начальной школе: от цели до нового результата образования» г. Хабаровск. ХКИРО 2014 г.
- «Методика организации исследовательского обучения в начальной школе» Хабаровск. ХКИРО 2014 г.
- Диплом о профессиональной переподготовке «Педагогическое образование: учитель Истории и Обществознания» г. Санкт-Петербург, АНО ВПО «Европейский Университет «Бизнес Треугольник» 2017 г.
- «Разработка бизнес-проектов», ХГУЭП 2017 г.
Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
- 2013-2020 гг., педагог-организатор, МАОУ ЦДТ «Гармония».
- 2014 г., учитель начальных классов, МАОУ Лицей «Ступени».
- 2014-2015 гг., учитель начальных классов, КГАОУ «Краевой центр образования».
- 2016-2018 гг., учитель истории и обществознания, МАОУ «Математический лицей».
- 2016 г. - по настоящее время , руководитель подготовительной студии «Солнышко».
Титулованные ученики
- Нет информации
0 отзывов
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Стаж 10 летОтзывов: 32Стаж не указанОтзывов: 32
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Стаж 30 летОтзывов: 26Стаж не указанОтзывов: 26
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Стаж 11 летОтзывов: 9Стаж не указанОтзывов: 9
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Стаж 4 годаОтзывов: 12Стаж не указанОтзывов: 12
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