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Шурко Нина Владимировна

Шурко Нина Владимировна

8.0 Рейтинг
0 Отзывов
Ритмика, Хореография
Стаж 10 лет
Адреса
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Подготовительная группа «Солнышко» в ДК Профсоюзов:
Хабаровск, Центральный, ул. Льва Толстого, 22
  • +7 (4212) 328-264
  • +7 (4212) 325-807
  • +7 (914) 540-02-17
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • ДВГГУ, бакалавр, начальное образование, 2015 г.
  • ТОГУ, педагогика профессионального образования, 2017 г.

Курсы повышения квалификации

  • «Реализация системно-деятельного подхода к урочной и внеурочной деятельности учителя начальной школы», ХКИРО, 2014 г.
  • «Системные изменения в начальной школе: от цели до нового результата образования» г. Хабаровск. ХКИРО 2014 г.
  • «Методика организации исследовательского обучения в начальной школе» Хабаровск. ХКИРО 2014 г.
  • Диплом о профессиональной переподготовке «Педагогическое образование: учитель Истории и Обществознания» г. Санкт-Петербург, АНО ВПО «Европейский Университет «Бизнес Треугольник» 2017 г.
  • «Разработка бизнес-проектов», ХГУЭП 2017 г.

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • 2013-2020 гг., педагог-организатор, МАОУ ЦДТ «Гармония».
  • 2014 г., учитель начальных классов, МАОУ Лицей «Ступени».
  • 2014-2015 гг., учитель начальных классов, КГАОУ «Краевой центр образования».
  • 2016-2018 гг., учитель истории и обществознания, МАОУ «Математический лицей».
  • 2016 г. - по настоящее время , руководитель подготовительной студии «Солнышко».

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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