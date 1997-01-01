Секции
Хабаровск
Хабаровск Владивосток
Кружки и секции Преподаватели
Шутова Людмила Ивановна

Шутова Людмила Ивановна

7.5 Рейтинг
0 Отзывов
Музыка, Скрипка
Стаж 47 лет
Адреса
Показать адреса на карте
Секция "Музыкальный инструмент" в ДМШ №1:
Хабаровск, Центральный, ул. Гоголя, 25
  • +7 (4212) 304-576
Информация о преподавателе

Звание

  • Заслуженный работник культуры РФ

Образование

  • ДВ педагогический институт искусств (артистка оркестра, преподаватель)

Курсы повышения квалификации

  • Нет информации

Участие в соревнованиях

  • Лауреат Общероссийского конкурса «Лучший преподаватель детской школы искусств» (2011).
  • Лауреат Городского конкурса «Профессия наша дерзанье и поиск, горенье и творчество – все для людей» в номинации «Лучший педагог дополнительного образования детей» (2014).

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Похожие преподаватели