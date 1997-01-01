Секции
Хабаровск
Хабаровск Владивосток
Кружки и секции Преподаватели
Шведова Ольга Сергеевна

Шведова Ольга Сергеевна

8.0 Рейтинг
0 Отзывов
Музыка, Гитара, Домра
Стаж 31 год
Адреса
Показать адреса на карте
Секция "Музыкальный инструмент" в ДМШ №1:
Хабаровск, Центральный, ул. Гоголя, 25
  • +7 (4212) 304-576
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Хабаровское училище искусств (народные инструменты - домра) ДВ институт искусств г. Владивосток (преподаватель, артист ансамбля народных инструментов)

Курсы повышения квалификации

  • 2010, ноябрь (№135) ДГАИ г. Владивосток (домра)
  • 2012, октябрь (№527) ДВГАИ г. Владивосток (домра)
  • 2014, февраль (№29) КГБОУ СПО ХККИ (народ. инструменты)

Участие в соревнованиях

  • Награждена Благодарностью Министерства культуры РФ.

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Похожие преподаватели