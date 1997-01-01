Шведова Ольга Сергеевна

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Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Хабаровское училище искусств (народные инструменты - домра) ДВ институт искусств г. Владивосток (преподаватель, артист ансамбля народных инструментов)
Курсы повышения квалификации
- 2010, ноябрь (№135) ДГАИ г. Владивосток (домра)
- 2012, октябрь (№527) ДВГАИ г. Владивосток (домра)
- 2014, февраль (№29) КГБОУ СПО ХККИ (народ. инструменты)
Участие в соревнованиях
- Награждена Благодарностью Министерства культуры РФ.
Опыт работы
- Нет информации
Титулованные ученики
- Нет информации
0 отзывов
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Стаж 27 летОтзывов: 19Стаж не указанОтзывов: 19
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Стаж 20 летОтзывов: 10Стаж не указанОтзывов: 10
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Стаж 31 годОтзывов: 4Стаж не указанОтзывов: 4
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Стаж 33 годаОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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