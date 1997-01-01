Симоненко Яна Игоревна

Адреса
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Китайский язык для детей от 12 лет в центре «Ива»:
Хабаровск, Железнодорожный, ул. Большая, 12
- +7 (4212) 466-700
- +7 (914) 425-71-96
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Высшее профессиональное, КНАГТУ, бакалавр лингвистики (диплом с отличием), магистр лингвистики.
Курсы повышения квалификации
- Китайский язык - HSK 4 уровень (уровень B2, HSK 5 уровень(уровень С1,advanced), английский язык: Сертификат TKT, Module 2 “Planning for language teaching”, Band 3.
Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
- Нет информации
Титулованные ученики
- Нет информации
0 отзывов
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Стаж 8 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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