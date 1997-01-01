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Симоненко Яна Игоревна

Симоненко Яна Игоревна

7.0 Рейтинг
0 Отзывов
Китайский язык
Стаж не указан
Адреса
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Китайский язык для детей от 12 лет в центре «Ива»:
Хабаровск, Железнодорожный, ул. Большая, 12
  • +7 (4212) 466-700
  • +7 (914) 425-71-96
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Высшее профессиональное, КНАГТУ, бакалавр лингвистики (диплом с отличием), магистр лингвистики.

Курсы повышения квалификации

  • Китайский язык - HSK 4 уровень (уровень B2, HSK 5 уровень(уровень С1,advanced), английский язык: Сертификат TKT, Module 2 “Planning for language teaching”, Band 3.

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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