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Симонова Татьяна Петровна

Симонова Татьяна Петровна

8.0 Рейтинг
0 Отзывов
Творчество
Стаж 23 года
Адреса
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"Бумажная фантазия" в ЦДТ "Народные ремесла":
Хабаровск, Индустриальный, ул. Суворова, 45
  • +7 (4212) 510-806
  • +7 (4212) 510-605
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Образование высшее педагогическое ХГПУ, 1998 «Учитель английского и немецкого языков»

Курсы повышения квалификации

  • Курсы 2015, 2016

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • 20 лет

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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