Синкин Виктор Михайлович
Тренер -преподаватель .Квалификация : первая
Адреса
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Легкая атлетика в МБОУДО ДЮСШ «Максимум»:
Хабаровск, Индустриальный, ул. Путевая, 2А
- +7 (4212) 362-746
- +7 (4212) 789-846
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Высшее ДВГАФК
Курсы повышения квалификации
- Нет информации
Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
- Нет информации
Титулованные ученики
- Нет информации
0 отзывов
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Стаж 16 летОтзывов: 42Стаж не указанОтзывов: 42
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Стаж 16 летОтзывов: 26Стаж не указанОтзывов: 26
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Стаж 18 летОтзывов: 33Стаж не указанОтзывов: 33
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Стаж 12 летОтзывов: 23Стаж не указанОтзывов: 23
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