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Служенко Наталья Валентиновна

Служенко Наталья Валентиновна

7.5 Рейтинг
0 Отзывов
Фортепиано, Музыка
Стаж 36 лет
Адреса
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Отделение фортепиано в ДШИ №5:
Хабаровск, Индустриальный, ул. Световая, 9
  • +7 (4212) 261-609
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Хабаровское училище искусств, 1982 г. Диплом ДТ-1 № 211070 Специальность: фортепиано Квалификация: Преподаватель музыкальной школы по классу фортепиано и концертмейстер
  • Хабаровский государственный институт культуры, 1995 г. Диплом ЭВ № 266162 Специальность: Народное художественное творчество Квалификация: Музыкальное творчество. Руководитель академического хорового коллектива. Преподаватель

Курсы повышения квалификации

  • Удостоверение № 106 о краткосрочном повышении квалификации в ФГБОУ ВПО ХГИИиК 2012 г.
  • Удостоверение № 061 о повышении квалификации КГБ ПОУ ХККИ "Подготовка учащихся к выступлению на международном конкурсе" 21-27 февраля 2016 г

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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