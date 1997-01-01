Служенко Наталья Валентиновна

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Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Хабаровское училище искусств, 1982 г. Диплом ДТ-1 № 211070 Специальность: фортепиано Квалификация: Преподаватель музыкальной школы по классу фортепиано и концертмейстер
- Хабаровский государственный институт культуры, 1995 г. Диплом ЭВ № 266162 Специальность: Народное художественное творчество Квалификация: Музыкальное творчество. Руководитель академического хорового коллектива. Преподаватель
Курсы повышения квалификации
- Удостоверение № 106 о краткосрочном повышении квалификации в ФГБОУ ВПО ХГИИиК 2012 г.
- Удостоверение № 061 о повышении квалификации КГБ ПОУ ХККИ "Подготовка учащихся к выступлению на международном конкурсе" 21-27 февраля 2016 г
Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
- Нет информации
Титулованные ученики
- Нет информации
0 отзывов
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Стаж 27 летОтзывов: 19Стаж не указанОтзывов: 19
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Стаж 20 летОтзывов: 10Стаж не указанОтзывов: 10
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Стаж 33 годаОтзывов: 1Стаж не указанОтзывов: 1
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Стаж 31 годОтзывов: 4Стаж не указанОтзывов: 4
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