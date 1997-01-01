Смирнов Иван Сергеевич

Адреса
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Вольная борьба:
Хабаровск, Индустриальный, ул. Герцена, 2
- +7 (924) 107-33-68
Вольная борьба:
Хабаровск, Индустриальный, ул. Тимирязева, 26
- +7 (924) 107-33-68
Информация о преподавателе
Звание
- Мастер спорта России
Образование
- ПГУ им Шолом-Алейхема, преподаватель физической культуры и БЖД, 2016 г. окончания
- ПГУ им Шолом-Алейхема экономика ( Финансы и кредит), 2017 г. окончания
Курсы повышения квалификации
- Нет информации
Участие в соревнованиях
- Участие в соревнованиях разного уровня начиная от первенства города заканчивая Первенствами России и всероссийскими турнирами
Опыт работы
- Нет информации
Титулованные ученики
- Радчиков Владимир: победитель ДФО, призер первенства России 2016 и 2017 года. Участник первенства Европы 2017 год(Сербия)
- Гришкин Александр: победитель ДФО, участник первенств России. серебряный призер Международных игр "Дети Азии"
8 отзывов
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Стаж 12 летОтзывов: 10Стаж не указанОтзывов: 10
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Стаж 29 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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Стаж 38 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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Стаж 14 летОтзывов: 0Стаж не указанОтзывов: 0
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