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Смирнов Иван Сергеевич

Смирнов Иван Сергеевич

8.0 Рейтинг
8 Отзывов
Вольная борьба
Стаж 11 лет
Адреса
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Вольная борьба:
Хабаровск, Индустриальный, ул. Герцена, 2
  • +7 (924) 107-33-68
Вольная борьба:
Хабаровск, Индустриальный, ул. Тимирязева, 26
  • +7 (924) 107-33-68
Информация о преподавателе

Звание

  • Мастер спорта России

Образование

  • ПГУ им Шолом-Алейхема, преподаватель физической культуры и БЖД, 2016 г. окончания
  • ПГУ им Шолом-Алейхема экономика ( Финансы и кредит), 2017 г. окончания

Курсы повышения квалификации

  • Нет информации

Участие в соревнованиях

  • Участие в соревнованиях разного уровня начиная от первенства города заканчивая Первенствами России и всероссийскими турнирами

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Радчиков Владимир: победитель ДФО, призер первенства России 2016 и 2017 года. Участник первенства Европы 2017 год(Сербия)
  • Гришкин Александр: победитель ДФО, участник первенств России. серебряный призер Международных игр "Дети Азии"
8 отзывов

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