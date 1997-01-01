Смирнова Елена Владимировна

Танцевала в Ленинграде в Музыкальном театре 23года. Исполняла ведущие партии: Одетта-Одиллия, Никия, Жизель,Катерина, Аврора и многие другие. Работала с мастерами: Якобсоном, Р. Гербеком, К.Сергеевым, Н.М.Дудинской и другими. Преподавать начала со 2 курса училища, с 1972 года, в детской студии. В настоящее время работает, как частный педагог, с ведущими солистами Мариинского и Михайловского театров, а также с учениками Академии А.Я.Вагановой (в том числе, подготовка детей к Академии).