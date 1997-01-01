Секции
Хабаровск
Хабаровск Владивосток
Кружки и секции Преподаватели
Смирнова Елена Владимировна

Смирнова Елена Владимировна

7.0 Рейтинг
0 Отзывов
Хореография
Стаж 44 года
Адреса
Показать адреса на карте
Школа классического балета "Lil Ballerine":
Хабаровск, Индустриальный, ул. Двинская, 2
  • +7 (4212) 602-608
Школа классического балета "Lil Ballerine":
Хабаровск, Железнодорожный, ул. Ленинградская, 53 кор. 1
  • +7 (4212) 602-608
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • Ленинградское академическое хореографическое училище им. А.Я.Вагановой в 1975 году
  • В 2008 году окончила Челябинский Государственный Университет, кафедра хореографии, с красным дипломом.

Курсы повышения квалификации

  • Нет информации

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Похожие преподаватели