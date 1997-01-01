Смирнова Елена Владимировна
Танцевала в Ленинграде в Музыкальном театре 23года. Исполняла ведущие партии: Одетта-Одиллия, Никия, Жизель,Катерина, Аврора и многие другие. Работала с мастерами: Якобсоном, Р. Гербеком, К.Сергеевым, Н.М.Дудинской и другими. Преподавать начала со 2 курса училища, с 1972 года, в детской студии. В настоящее время работает, как частный педагог, с ведущими солистами Мариинского и Михайловского театров, а также с учениками Академии А.Я.Вагановой (в том числе, подготовка детей к Академии).
Адреса
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Школа классического балета "Lil Ballerine":
Хабаровск, Индустриальный, ул. Двинская, 2
- +7 (4212) 602-608
Школа классического балета "Lil Ballerine":
Хабаровск, Железнодорожный, ул. Ленинградская, 53 кор. 1
- +7 (4212) 602-608
Информация о преподавателе
Звание
- Нет информации
Образование
- Ленинградское академическое хореографическое училище им. А.Я.Вагановой в 1975 году
- В 2008 году окончила Челябинский Государственный Университет, кафедра хореографии, с красным дипломом.
Курсы повышения квалификации
- Нет информации
Участие в соревнованиях
- Нет информации
Опыт работы
- Нет информации
Титулованные ученики
- Нет информации
0 отзывов
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Стаж 10 летОтзывов: 32Стаж не указанОтзывов: 32
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Стаж 30 летОтзывов: 26Стаж не указанОтзывов: 26
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Стаж 10 летОтзывов: 9Стаж не указанОтзывов: 9
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Стаж 3 годаОтзывов: 12Стаж не указанОтзывов: 12
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