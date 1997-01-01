Смоляная Екатерина

В танцах с 6 лет - спортивные бальные в клубах «Сиара» и «Аэлита», включая участие в турнирах, фестивалях, конкурсах и концертах. Год занятий эстрадной хореографией в «Студии С». Три года – в студии пластического танца «Марсо». Последние три года – занятия хип-хопом у таких тренеров, как Сергей Пиотрович и Максим Серецкий, джаз-фанком – у Некипеловой Татьяны и контемпом – у Анны Свищевой.
Адреса
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Хип-хоп в академии танца "Fly":
Хабаровск, Индустриальный, ул. Краснореченская, 94
- +7 (4212) 931-817 , запись
Информация о преподавателе
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