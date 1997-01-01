Смоляная Екатерина

В танцах с 6 лет - спортивные бальные в клубах «Сиара» и «Аэлита», включая участие в турнирах, фестивалях, конкурсах и концертах. Год занятий эстрадной хореографией в «Студии С». Три года – в студии пластического танца «Марсо». Последние три года – занятия хип-хопом у таких тренеров, как Сергей Пиотрович и Максим Серецкий, джаз-фанком – у Некипеловой Татьяны и контемпом – у Анны Свищевой.