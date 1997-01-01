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Смоляная Екатерина

Смоляная Екатерина

6.2 Рейтинг
0 Отзывов
Танцы
Стаж 3 года
Адреса
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Хип-хоп в академии танца "Fly":
Хабаровск, Индустриальный, ул. Краснореченская, 94
  • +7 (4212) 931-817 , запись
Информация о преподавателе

Звание

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Образование

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Курсы повышения квалификации

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Участие в соревнованиях

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Опыт работы

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Титулованные ученики

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0 отзывов

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