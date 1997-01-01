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Соболевская Наталья Викторвна

Соболевская Наталья Викторвна

6.0 Рейтинг
0 Отзывов
Творчество
Стаж не указан
Адреса
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"Искусство жизни" в ЦДТ "Народные ремесла":
Хабаровск, Индустриальный, ул. Суворова, 45
  • +7 (4212) 510-806
  • +7 (4212) 510-605
Информация о преподавателе

Звание

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Образование

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Курсы повышения квалификации

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Участие в соревнованиях

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Опыт работы

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Титулованные ученики

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0 отзывов

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