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Спичак Ксения Валентиновна

Спичак Ксения Валентиновна

7.5 Рейтинг
0 Отзывов
Музыка, Вокал, Сольфеджио
Стаж 27 лет
Адреса
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Сольфеджио в ДМШ №4:
Хабаровск, Краснофлотский, ул. Руднева, 37
  • +7 (4212) 483-542
Вокальный ансамбль в ДМШ №4:
Хабаровск, Краснофлотский, ул. Руднева, 37
  • +7 (4212) 483-542
Информация о преподавателе

Звание

  • Нет информации

Образование

  • ХККИ (среднее профес.) хоровое дирижирование, ХГИИК (высш.) хоровое дирижирование

Курсы повышения квалификации

  • 2014 ХККИ, КНОТОК, 72 ч
  • 2016 г. ФГБОУ ВО ТОГУ 16 ч

Участие в соревнованиях

  • Нет информации

Опыт работы

  • Нет информации

Титулованные ученики

  • Нет информации
0 отзывов

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